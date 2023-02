Ray Liotta viene ricordato dalla regista e dal cast di Cocainorso

Il 26 maggio del 2022 salutavamo Ray Liotta, lo storico interprete di Quei bravi ragazzi e L’uomo dei sogni, morto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per girare Dangerous Waters.

Ray Liotta aveva però avuto modo di partecipare alle riprese di Cocainorso (GUARDA IL TRAILER), il film di Elizabeth Banks la cui lavorazione si è tenuta fra l’agosto e l’ottobre del 2021. Sia la regista che Alden Ehrenreich hanno potuto ricordare l’attore in due interviste.

Cominciamo dalla regista di Cocainorso, Elizabeth Banks, che dice:

Non ha mai visto il film ultimato, ma ha potuto vedere tutte le sue scene. E ha potuto vedere l’orso, che è la cosa più importante, perché poveretto anche lui, come tutti gli altri, ha dovuto recitare con un tizio che indossava una tuta nera e uno stuntman sperando che tutto riuscisse bene. È venuto a fare un po’ di ridoppiaggio otto giorni prima di morire e lo aveva adorato. Era molto felice, rideva. È stato bello.

Alden Ehrenreich aggiunge:

Ha amato farlo. Sono davvero grato di aver avuto l’opportunità di lavorare con lui. Il set di Elizabeth era davvero grandioso e lui sembrava davvero spassarsela. Sembrava davvero contento di stare sul set. Anche per questo è stato bello lavorare con lui.

Diretto da Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar® Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

