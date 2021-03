C’era molta attesa per l’uscita dinegli Stati Uniti, perché per la prima volta da un anno a questa parte i cinema di New York City sono aperti. Il mercato di New York è considerato fondamentale, insieme a quello di Los Angeles e San Francisco, per il box-office (e quindi anche perché vengano pianificate le uscite dei prossimi blockbuster), e in attesa che la california dia il via libera alla riapertura delle sale in quelle aree (si parla di aprire) la Grande Mela è sorvegliata speciale dagli analisti e dalle major cinematografiche.

È tuttavia molto complesso analizzare i dati d’incasso in questo periodo storico: siamo in un territorio inesplorato, i modelli distributivi sono cambiati tantissimo rispetto a prima della pandemia, e quindi non è semplice trarre delle conclusioni. Per fare un esempio, Raya e l’ultimo drago è uscito in 2.045 cinema in nordamerica, ma anche in digitale su Disney+ con Accesso VIP (quindi previo il pagamento di circa 30 dollari). L’incasso in sala è stato di soli 8.6 milioni di dollari in tre giorni: un buon esordio in tempo di pandemia, ma inferiore del 41% rispetto ai 14.1 milioni di dollari incassati una settimana fa da Tom & Jerry. Quest’ultimo era uscito in meno sale (il mercato di New York era chiuso), ma per contro era disponibile in contemporanea sulla piattaforma streaming HBO Max (ma INCLUSO nell’abbonamento, senza il pagamento di un “biglietto” come per Raya). Non solo: è anche inferiore a quanto incassato nel weekend del Ringraziamento da I Croods 2: una nuova era, che a novembre raccolse 9.7 milioni di dollari (in uno scenario di chiusure ancora più duro di quello attuale).

Uno dei motivi della performance deludente potrebbe essere il boicottaggio di Raya da parte di catene come Cinemark, Harkins e la canadese Cineplex per questioni contrattuali con Disney. Inoltre, è possibile semplicemente che vi fosse meno interesse verso il titolo rispetto a pellicole considerate più accattivanti per il pubblico generalista come Tom & Jerry e i Croods.

Disney non ha voluto diffondere dettagli sul successo della pellicola su Disney+ nel suo primo weekend. Al contrario di Warner Bros., che ha raggiunto un accordo per condividere parte dei ricavi di HBO Max con gli esercenti che distribuiscono i suoi film, Disney tiene il 100% del ricavato dell’Accesso VIP: i 30 dollari corrispondono alla quota della major di 5/6 biglietti del cinema ipotetici.

In tutto Raya e l’ultimo drago ha incassato 26.2 milioni di dollari (17.6 fuori dagli Stati Uniti, Cina inclusa).

Tornando al mercato di New York (che include New York City, il Connecticut, New Jersey, Long Island e la contea di Westchester), i primi dati vedono un incremento del 525% negli incassi rispetto al weekend precedente. Venerdì e sabato sono stati incassati 744mila dollari in 83 cinema (una settimana prima sono stati raccolti 119mila dollari). Con il ritorno in attività dei cinema della metropoli, l’area è balzata automaticamente in vetta alla classifica degli incassi, seguita da Salt Lake City, Dallas, Phoenix, Chicago, Houston, Orlando, Detroit, Denver, Minneapolis e Montreal (Canada). Ricordiamo che la catena AMC ha riaperto tutti e 13 i cinema della città, mentre Regal è ancora chiusa.

Complessivamente, la classifica americana ha raccolto circa 25 milioni di dollari nel corso del weekend, con un incremento del 14% rispetto a una settimana fa.

Il secondo film in classifica nel weekend è Tom & Jerry, che tiene molto bene incassando altri 6.6 milioni di dollari (con un incremento di cinema, ora sono 2.563) e sale così a quasi 23 milioni di dollari in dieci giorni. Apre al terzo posto Chaos Walking, con soli 3.8 milioni di dollari: il blockbuster non riesce a sfondare nonostante una distribuzione in oltre 200 cinema IMAX. In questo caso il problema dovrebbe essere stata una campagna promozionale poco efficace dovuta a un cambio di dirigenza alla Lionsgate (per quel che dice Deadline), cui si aggiungono le recensioni estremamente negative.

Quarta posizione per Boogie, che apre con 1.2 milioni di dollari, mentre chiude la top five I Croods 2, con altri 780mila dollari e un totale di 53.6 milioni di dollari in 15 settimane.

INCASSI USA 5-7 MARZO 2021

Raya e l’ultimo drago – $8,600,000 / $8,600,000 Tom and Jerry – $6,600,000 / $23,000,000 Chaos Walking – $3,825,000 / $3,825,000 Boogie – $1,200,000 / $1,200,000 I Croods 2 – Una nuova era – $780,000 / $53,611,445 Fino all’ultimo indizio – $550,000 / $13,700,000 Wonder Woman 1984 – $511,000 / $44,400,000 The Marksman – $500,000 / $13,002,509 Judas and the Black Messiah – $282,000 / $4,500,000 Monster Hunter – $260,000 / $14,396,626

Fonte: Deadline