Sean Bailey, presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, durante un’intervista con il New York Times ha parlato non solo di Pirati dei Caraibi e Hocus Pocus, ma anche dei film dedicati ai classici d’animazione Disney come Il re leone.

Ricordiamo che occasione della D23 Expo dell’anno scorso la Disney ha annunciato il titolo del nuovo film di Il re leone diretto da Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare), ovvero Mufasa: Il Re Leone, atteso al cinema nel 2024. Il regista ha spiegato che “Mufasa è la storia delle origini di uno dei più grandi re delle Terre del Branco e sarà una storia raccontata in diverse linee temporali“ e che passato e presente si “fonderanno” per raccontare la storia del papà di Simba e non solo.

Stando a Bailey, il mondo del Re leone potrebbe farsi ancora più vasto e i film potrebbero dare vita a “una saga epic e colossale” esattamente come Star Wars. “C’è molto spazio da coprire se riusciamo a trovare le storie” ha commentato.

I primi frutti dell’espansione, come abbiamo detto, li vedremo l’anno prossimo al cinema.

Classifiche consigliate