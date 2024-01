Un gigantesco mondo virtuale basato su Ready Player One, storia ambientata in un futuro in cui la gente trascorre il tempo in una simulazione di realtà virtuale per evadere dal mondo reale, è veramente in arrivo.

LEGGI – Ready Player One è meglio del libro

Futureverse, compagnia specializzata in tecnologie e contenuti di IA e metaverso, ha annunciato la creazione dei Readyverse Studios, co-fondati da Ernest Cline, l’autore di Ready Player One, e da Dan Farah, produttore del film del 2018 diretto da Steven Spielberg.

I Readyverse Studios hanno stretto un accordo con Warner Bros. Discovery per portare in esclusivA il mondo di Ready Player One nel metaverso.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma la compagnia ha annunciato che il lancio avverrà nel corso dell’anno: “I Readyverse Studios stanno spianando la strada per rendere realtà il metaverso ritratto in Ready Player One di Cline e nel film blockbuster: sarà un metaverso aperto ricco di mondi e proprietà intellettuali“.

Dopo l’annuncio, Cline ha commentato:

Il futuro è arrivato prima di quanto immaginassi. Con i Readyverse Stduiso abbiamo l’occasione di usare la tecnologia rivoluzionaria che Futureverse sta costruendo da tanti anni per dare vita alla versione migliore possibile del metaverso. Sono sicuro che con questa squadra avremo le menti più brillanti e i cuori più grandi all’opera per condurci nel prossimo capitolo del nostro futuro collettivo… un futuro che renderebbe Wade Watts e James Haillday fieri.

Arrivato al cinema nel 2018, Ready Player One ha incassato in tutto il mondo 583 milioni di dollari.

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate