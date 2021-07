LEGGI: la recensione del film

Per celebrare l’uscita di, il nuovo romanzo di Ernest Cline edito in Italia da Mondadori, martedì 20 luglio alle ore 20:30 in Sala Energia ad Arcadia Cinema si terrà la proiezione gratuita di Ready Player One, il film di Steven Spielberg tratto dal primo romanzo di Cline.

Sarà un’ottima occasione per gli appassionati del mondo di OASIS di rivivere le emozioni del blockbuster sul gigantesco schermo della Sala Energia, ma anche per scoprire per la prima volta questo universo. All’interno del cinema sarà anche possibile acquistare Ready Player Two e l’edizione Oscar di Ready Player One.

Registrarsi all’evento è semplicissimo: basta andare in questa pagina e, successivamente, presentare il barcode per l’accesso alla Sala Energia a partire dalle ore 19:00 del 20 luglio (casse 3 e 4).