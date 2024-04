In una recente intervista con THR per la promozione della seconda parte di Rebel Moon, Zack Snyder ha svelato nel dettaglio la trama di un ipotetico Rebel Moon 3, che sarebbe già progettato e pronto per essere prodotto a seconda del successo dell’ultimo film.

Ecco la trama nel dettaglio raccontata dal regista:

La storia del terzo film girerebbe attorno alla Principessa Issa, seguendo il suo viaggio nello scoprire come i ribelli possano usare la vittoria a Veldt per creare una coalizione di pianeti che erano in stato di ribellione e che ora hanno potuto vedere un vero esempio di come si abbatte una corazzata. Si rendono conto di avere un’opportunità, come una crepa nell’armatura.

Vi piacerebbe vedere Rebel Moon 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qui di seguito nei commenti. Trovate tutte le notizie su Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate