Rebel Moon, Charlie Hunnam sulle ferite sostenute sul set: “Ci vorranno due anni per guarire”

Sul tappeto rosso per promuovere la serie Apple Shantaram, Charlie Hunnam ha parlato di Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder, spiegando di essersi ferito sul set.

L’attore ha ammesso che ci vorrà tempo prima di riprendersi:

Ha poi aggiunto:

Sto arrivando a un punto di tolleranza minore per questo tipo di infortuni e di maggiore propensione per capire come evitare certe cose in futuro. Ma la natura intrepida di queste esperienze va a braccetto con le storie a cui sono attratto, perciò fa anche un po’ parte del gioco.