Rebel Moon: Cleopatra Coleman preannuncia un film “epico”

In un’intervista con Collider, Cleopatra Coleman ha parlato brevemente di Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder in arrivo su Netflix a dicembre. Pur non rivelando nulla sulla trama, l’attrice ha lodato l’approccio del regista e assicurato che il pubblico amerà la pellicola.

Ecco le sue parole:

Non c’è molto da che posso dire, ma vi dico che Zack è un altro regista che si diverte molto in quello che fa. Lo fa con un tale entusiasmo, è lui a gestire direttamente la macchina da presa, è in trincea con tutti, ed è un mondo fantastico quello che ha creato. Credo che la gente apprezzerà molto l’azione. Gli attori hanno lavorato molto duramente sulle acrobazie e il film sarà davvero bellissimo. Sarà epico. È tutto quello che posso dire. Non posso svelare nulla.

ll cast di Rebel Moon è composto da Sofia Boutella (la protagonista della pellicola), Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Cary Elwes, Corey Stoll, Michiel Huisman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Charlotte Maggi, Sky Yang, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae e Ray Fisher. Ed Skrein sarà il villain mentre Anthony Hopkins sarà la voce del robot da battaglia JC1435, detto Jimmy. Alla sceneggiatura, lo stesso Zack Snyder insieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the dead) e Kurt Johnstad (che scrisse 300).

I dettagli ufficiali della trama di quello che si preannuncia già come un vero e proprio kolossal fantascientifico non sono ancora stati diffusi ufficialmente: le uniche cose trapelate finora dicono che tutto parte nel momento in cui una pacifica colonia ai confini della galassia viene minacciata dagli eserciti di un tiranno noto col nome di Balisarius. Gli abitanti di questa colonia, disperati, inviano una giovane donna con un passato alquanto misterioso a cercare guerrieri da pianeti limitrofi per combattere i loro nemici.

Il film, lo ricordiamo, sarà diviso in due parti. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

