Il prossimo 22 dicembre arriverà in streaming su Netflix Rebel Moon – Parte 1: figlia del fuoco, il film di Zack Snyder che avrà poi una seconda parte, Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice prevista per il 19 aprile 2024.

Come noto, Zack Snyder avrà modo di fare vedere al pubblico anche le versioni Director’s Cut vietate ai minori del suo Rebel Moon considerato che da Netflix ha sostanzialmente ricevuto carta bianca.

In un articolo di Total Film vengono riportate le parole della produttrice del film, e moglie del regista, in materia. Deborah Snyder spiega che, contrariamente alle altre director’s cut che ha fatto il suo consorte, con Rebel Moon si trattava di un’operazione prevista già in partenza.

Questa volta era tutto previsto, non è un’aggiunta a posteriori. Stiamo ancora facendo degli aggiustamenti, ma saranno probabilmente più lunghi. Ognuno dei due film durerà dai 45 minuti a un’ora in più. Ci sarà più sviluppo dei personaggi. Vedrete molto di più di tutto. Non si tratta solo di alcune scene eliminate.

Il magazine ci propone anche un’immagine inedita della pellicola in cui possiamo vedere il villain interpretato da Ed Skrein:

Qualche settimana fa, dopo la diffusione online del nuovo trailer di Rebel Moon, lo steso Zack Snyder aveva scherzato sulla questione delle sue tante director’s cut affermando che per lui si tratta di qualcosa d’irresistibile (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Rebel Moon, la sinossi ufficiale del film di Zack Snyder

Da Zack Snyder, il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

FONTE: Total Film via GamesRadar

