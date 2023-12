Si è tenuto ieri alla CCXP di San Paolo in Brasile il panel di Rebel Moon, durante il quale il regista Zack Snyder ha presentato in anteprima mondiale il primo film, Figlia del fuoco, ai fan presenti. Non solo: Snyder ha lanciato un nuovo poster ufficiale realizzato da Ruiz Burgos, che trovate in fondo all’articolo, e poi si è “dato” ai suoi fan attraverso una speciale attivazione. Netflix ha infatti allestito un set in cui ciascun fan recitava una breve scena, diretta nientemeno che da Snyder, che veniva poi esportata, montata nel trailer e spedita via mail!

Here’s @ZackSnyder directing fans at #CCXP23. @netflix set up a virtual set for #rebelmoon & people can do a scene which is then inserted into trailer which you’re sent after. Tons of fans are here wanting to be directed by Snyder. I’ve never seen a director do this at a con. pic.twitter.com/mI7TDaIcUe — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 1, 2023

Rebel Moon: Figlia del Fuoco, i commenti dei fan dopo l’anteprima mondiale

Come dicevamo, il film è stato mostrato in anteprima mondiale ai fan presenti alla CCXP: dopo la proiezione sono arrivati online i primi commenti, generalmente positivi anche se con qualche piccola riserva. Vi riportiamo alcuni di queste reaction sottolineando che non si tratta di giudizi della critica o della stampa, ma appunto di fan accorsi all’evento. Non appena usciranno recensioni, le segnaleremo.

Rebel Moon è subito un classico di Zack Snyder. Ci sono battaglie epiche e molto slow motion in questo incredibile film. Con una colonna sonora molto presente, Michael Huisman e Sofia Boutella si fanno notare. È una specie di “come sarebbe Star Wars diretto da Zack Snyder?” È magnifico, dalla storia alla costruzione di questo universo.

It’s a “what if Star Wars was made by Zack Snyder?” It’s magnificent, from the story to the building of this world. Make sure to check out our full review by @alcallde dropping soon. pic.twitter.com/Zao7Kg2WvH — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) December 2, 2023

Rebel Moon è già un classico contemporaneo. È una space-opera che poteva essere realizzata solo da un visionario come Zack Snyder. C’è stata una standing ovation di 10 minuti alla CCXP. C’era chi piangeva. Davvero notevole.

#RebelMoon is a contemporary classic. It’s a space-opera that only could be made by a visionary director like Zack Snyder. The movie received 10 minutes of standing ovation at the CCXP panel. Tears were dropped. Truly remarkable. pic.twitter.com/1E8BhHvvai — Luan Damascena (@luandosfilmes) December 2, 2023

Ribelli… uniti! Ho visto Rebel Moon e l’ho trovato impeccabile a livello fotografico, un lungometraggio con la tipica firma di Zack Snyder. Prende spunto da tanti generi cinematografici diversi ma trova una sua identità grazie ai personaggi. Menzione d’onore per Sofia Boutella e Charlie Hunnam.

Rebels…. Assemble! Vi #RebelMoon e achei cinematograficamente impecável e + um longa com assinatura típica de Zack Snyder. Bebe de todas as fontes de filmes de gênero mas encontra sua identidade nos personagens. Destaques: Sofia Boutella Charlie Hunnam @NetflixBrasil #CCXP23 pic.twitter.com/GVywcOc47V — Miguel (@mpmorales) December 2, 2023

Rebel Moon è epico, bello ed elettrizzante, ma allo stesso tempo è in qualche modo formulaico. I temi proposti sono molto interessanti, ma andranno sviluppati ulteriormente. Le scene d’azione sono incredibili, un classico di questo regista. Non vedo l’ora che esca la parte 2.

#RebelMoon é épico, lindo e eletrizante, mas ao mesmo tempo meio protocolar e formulaico. As discussões propostas aqui são muito interessantes, mas ainda precisam ser melhor desenvolvidas. As cenas de ação são incríveis e tem a cara do diretor. Animado para a Parte 2. #CCXP23 pic.twitter.com/imsxrFpFpW — filmes.todo.dia (@filmes_todo_dia) December 2, 2023

