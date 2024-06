Netflix ha annunciato la data di uscita di “Rebel Moon – The Director’s Cut”, che sarà divisa in due capitoli e con nuovi titoli, “Rebel Moon – Capitolo 1: Calice di sangue” e “Rebel Moon – Capitolo 2: La maledizione del perdono”, in arrivo solo su Netflix il 2 agosto 2024.

REBEL MOON — CAPITOLO 1: CALICE DI SANGUE

REGISTA: Zack Snyder

SCENEGGIATORI: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten

PRODUTTORI: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

PRODUTTORI ESECUTIVI: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad

CAST: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, with Charlie Hunnam e Anthony Hopkins come voce di ‘Jimmy’. Also starring Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi, Corey Stoll

Data di uscita: 2 agosto 2024

REBEL MOON – CAPITOLO 2: LA MALEDIZIONE DEL PERDONO

REGISTA: Zack Snyder

SCENEGGIATORI: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Shay Hatten

PRODUTTORI: Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder, Wesley Coller

PRODUTTORI ESECUTIVI: Bergen Swanson, Sarah Bowen, Shay Hatten, Kurt Johnstad

CAST: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Anthony Hopkins come voce di ‘Jimmy’. Also starring Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi, Ray Fisher

Data di uscita: 2 agosto 2024

Rebel Moon, la sinossi della director’s cut

Immergiti più a fondo nella mitologia e nella follia dell’epica saga fantascientifica di Zack Snyder, con il mondo ferocemente più sexy e sanguinoso di “Rebel Moon – Capitolo 1: Calice di sangue” e “Rebel Moon – Capitolo 2: La maledizione del perdono.

Nella Director’s cut di Snyder, un pacifico insediamento su una luna negli angoli più remoti della galassia si trova minacciato dagli eserciti del tirannico Reggente Balisarius, e Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di salvezza. Con il compito di scovare abili combattenti che si uniscano a lei con il compito impossibile di battersi contro il Mondo Madre, Kora raduna una piccola banda di guerrieri composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra accomunati dalla voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, un nuovo esercito di eroi prende forma.

