Il cast di, la nuova pellicola chedirigerà per Netflix continua ad arricchirsi. Deadline segnala che Cary Elwes (Mission: Impossible 7, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, Saw – l’enigmista), Corey Stoll (Ant-Man, Billions), Michiel Huisman (Game of Thrones, The Haunting of Hill House) e Alfonso Herrera (Ozark) si sono uniti al team di attori del kolossal sci-fi. I dettagli delle loro parti non sono stati resi noti.

I quattro vanno ad aggiungersi a una squadra d’interpreti già molto nutrita che comprende Sofia Boutella (la protagonista della pellicola), Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Rupert Friend, Stuart Martin, Charlotte Maggi, Sky Yang, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher.

La sceneggiatura di Rebel Moon è stata scritta dallo stesso Zack Snyder insieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the dead) e Kurt Johnstag (che scrisse 300).

Ancora non conosciamo nulla di preciso sulla storia di quello che si preannuncia già come un vero e proprio kolossal fantascientifico: gli unici dettagli trapelati finora dicono che tutto parte nel momento in cui una pacifica colonia ai confini della galassia viene minacciata dagli eserciti di un tiranno noto col nome di Balisarius (che dovrebbe essere interpretato, stando a IMDb, da Rupert Friend). Gli abitanti di questa colonia, disperati, inviano una giovane donna con un passato alquanto misterioso a cercare guerrieri da pianeti limitrofi per combattere i loro nemici. La produzione della pellicola, stando a dei rumour risalenti a qualche settimana fa, doveva partire a inizio marzo presso la contea di Inyo, California, ma non abbiamo più avuto aggiornamenti in merito. Le riprese, sempre stando a queste indiscrezioni, dovrebbero durare circa sei mesi.

