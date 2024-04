A metà circa di Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice, i protagonisti si riuniscono prima della battaglia contro le forze imperiali e iniziano a raccontare ciò che ha influenzato la loro lotta contro i cattivi, attraverso una serie di flashback in cui conosciamo meglio il loro passato. In una recente intervista con THR, il regista Zack Snyder ha rilevato che questo passaggio, sul modello dell'”Ultima Cena”, era stato originariamente pensato per Justice League 2, sequel mai realizzato del cinecomic DC uscito nel 2017. Ecco le sue parole:

C’è assolutamente un’Ultima Cena in Justice League 2, e la scena prevedeva che raccontassero la storia di come erano arrivati lì, perché Justice League 2 si apriva 10 anni nel futuro rispetto a oggi. E sì, [la sequenza di Rebel Moon- Parte 2] ha una struttura simile alla scena di Justice League 2.

FONTE: THR

