Screen Rant ha intervistato Mike Uwandi, concept artist che ha lavorato a Rebel Moon di Zack Snyder, a dicembre su Netflix.

Uwandi ha sottolineato che il film di Snyder non conterrà riferimenti visivi esclusivamente a Star Wars:

Da un punto di vista del tono è sicuramente un omaggio ad alcune delle storie più cupe di Star Wars, ma prende in prestito da molto altro. Credo che da quanto si è visto, anche nel trailer, si possa notare come non si riferisca solo a Star Wars, ma anche alle cose a cui Star Wars stesso faceva riferimento. C’è molto più fantasy nel film e sarà tutto più chiaro.