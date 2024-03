La prima parte di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Zack Snyder con Sofia Boutella, è approdata in streaming su Netflix lo scorso 22 dicembre senza ottenere né un riscontro critico particolarmente favorevole né un elevato interesse da parte del pubblico.

Il film, difatti, è entrato per qualche settimana nella Top 10 globale, ma non è riuscito a entrare nella Top 10 dei più visti di sempre in streaming su netflix ed è stato battuto, in tal senso, da Il mondo dietro di te, il film di Sam Esmail con Julia Roberts ed Ethan Hawke che si è invece piazzato in quinta posizione (fonte: Netflix).

Intervistata da Vulture, Sofia Boutella ha potuto parlare di come si senta in merito alle critiche negative ricevute da Rebel Moon:

Ho sempre pensato di essere completamente preparata a incassare quei colpi, poi ho letto le critiche che sono piovute su Rebel Moon e sono rimasta davvero colpita. Sarò sincera a riguardo. Sento di portare il peso sulle spalle per tutte quelle persone che si sono così date da fare per questo film, ed è quello che mi ha colpito. Personalmente sono stata piuttosto fortunata, le persone hanno apprezzato il mio lavoro, ma il film in sé è stato criticato. E questa cosa mi ha davvero colpito per tutti coloro che hanno messo così tanto cuore, lacrime e sudore in questo film. È difficile vederlo demolito in questo modo. Sono orgogliosa di averne fatto parte e se non ci sarà più modo di continuare a fare Rebel Moon, sarà comunque una parte molto importante della mia vita che difenderò per sempre.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, la sinossi

Da Zack Snyder, il regista di 300, L’Uomo d’Acciaio e Army of the Dead, arriva REBEL MOON, un epico evento cinematografico di fantascienza in preparazione da anni. Quando una pacifica colonia ai margini di una galassia si trova minacciata dagli eserciti di una tirannica forza dominante, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa sconosciuta che vive tra gli abitanti di un villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per prendere parte ad un’impossibile lotta, Kora riunisce un piccolo gruppo di guerrieri: estranei, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi che condividono la comune necessità di redenzione e vendetta. Mentre l’ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, viene intrapresa una battaglia per il destino di una galassia e, nel mentre, nasce un nuovo esercito di eroi.

Rebel Moon parte 1 – Figlia del fuoco è disponibile su Netflix dal 22 dicembre, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in edizione estesa. Rebel Moon parte 2 – La sfregiatrice arriverà invece il 19 aprile 2024.

