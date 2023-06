Come sapete, in occasione del Tudum Zack Snyder è salito sul palco a San Paolo del Brasile e ha mostrato una featurette ufficiale di Rebel Moon, offrendoci uno sguardo le quinte dell’atteso kolossal fantascientifico in due parti che debutterà su Netflix il 22 dicembre.

Qualche ora dopo, il regista ha condiviso il primo poster ufficiale del film, un’immagine che raffigura Kora, la protagonista interpretata da Sofia Boutella, su uno sfondo quasi apocalittico e alieno. Potete vederlo qui sotto!

Rebel Moon, la sinossi ufficiale

Da Zack Snyder, il cineasta di 300, L’uomo d’acciaio e Army of the Dead arriva REBEL MOON, un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. Gli eserciti di una potenza tirannica minacciano una tranquilla colonia ai confini della galassia. Qui la misteriosa straniera Kora (Sofia Boutella) diventa l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro un avversario così potente. Kora raduna una manciata di guerrieri in una piccola banda composta da reietti, ribelli, contadini e orfani di guerra provenienti da numerosi pianeti e accomunati da tanta voglia di redimersi e vendicarsi. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla luna che meno se l’aspetta, ha inizio una battaglia per il futuro della galassia e un nuovo esercito di eroi prende forma.

