Screen Rant ha avuto la possibilità di visitare il set di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Netflix che debutterà in streaming il prossimo 22 settembre sulla piattaforma e, in quell’occasione, ha scambiato quattro chiacchiere anche con Ed Skrein che, nella pellicola, interpreta il villain Atticus Noble.

L’attore ha spiegato al magazine che è stato davvero emozionante e stimolante prendere parte a un kolossal in due parti come Rebel Moon basato su un’idea originale e non collegata a un franchise già esistente:

Quando la gente mi chiede “A cosa stai lavorando?”, io rispondo: “È come Star Wars, ma con violenza, sesso e parolacce”. Appena ho scoperto che ci stavano lavorando ho detto “Ingaggiatemi!”. Perché in quest’epoca in cui non stiamo creando così tante nuove proprietà intellettuali, in cui tutto è così formulaico, è un privilegio far parte della costruzione di un nuovo mondo. I miei gusti sono molto orientati verso l’arte sovversiva e underground ed essere parte di un gigantesco blockbuster come questo con tendenze così sovversive è stato davvero un’opportunità irresistibile. Poi sono arrivato sul set e ho pensato: “Sì, Zack è pazzo quanto me. Sì, è pazzesco” […]

È il tipo di film che mi emozionerebbe tantissimo vedere. E Noble è quel genere di personaggio che vedrei pensando: “Oh, sarebbe un sogno interpretare questo ruolo”. Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono detto: “È un ruolo da sogno”. È un ruolo da sogno per me e per chiunque. Ed è stata un’esperienza incredibile portarlo in vita. Appena l’ho letto, ho pensato: “Bene, lo capisco. Sono fatto per questo. E ho lavorato per questo”.