Dopo aver lavorato con Netflix a Army of the Dead il registacollaborerà ancora con il colosso dello streaming per il film fantascientifico

E proprio in una recente intervista a ComicBook.com il regista ha parlato della possibilità di chiamare qualche volto familiare per entrare nel cast del progetto:

Sempre. Intendo dire, adoro i miei ragazzi. Li chiamo sempre. Mi piace la mia famiglia di attori e se non sono occupati o altro è sempre un onore poter lavorare con loro. Sono stato davvero fortunato a lavorare con persone così fantastiche, tanti di loro li considero dei cari amici, quindi sì, sarebbe fantastico.

La storia ha inizio quando una colonia pacifica sul limitare della galassia viene minacciata dagli eserciti di un reggente tiranno di nome Balisarius. Le persone disparate mandano così una giovane donna con un passato misterioso a cercare guerrieri da pianeti vicini per affrontare i loro nemici.

“Questo è il frutto della mia passione per Akira Kurosawa e per Star Wars da giovane” ha commentato tempo fa Snyder. “Rappresenta il mio amore per la fantascienza e le grandi avventure. La speranza è che diventi una gigantesca proprietà intellettuale che possa essere costruita e esplorata“.

Le riprese inizieranno nel 2022.

