Rebel Moon: Zack Snyder svela nuovi dettagli sulla trama

Arrivano oggi alcuni dettagli sulla trama di Rebel Moon, il nuovo film Netflix di Zack Snyder realizzato per Netflix.

Il regista in persona ha svelato alcune informazioni sulla storia durante una chiacchierata al Preston & Steve Show:

Il film racconta di un pianeta che non è… parliamo di un fantasy nello spazio, perciò non esiste necessariamente una Terra.

La storia segue una comunità su un pianeta, un pianeta di contadini, che si ritrovano invasi da cattivi provenienti da altri mondi che hanno bisogno di cibo, perciò arrivano nel villaggio e chiedono viveri mentre combattono la loro guerra in quella parte della galassia. Ovviamente non sono gentili nelle loro richieste, perciò la minaccia è che distruggano tutto. Gli abitanti decidono così di combattere e viaggiano nella galassia per cercare guerrieri che li aiutino.