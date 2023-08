Nel corso delle varie interviste in cui Zack Snyder ha parlato del suo nuovo film diviso in due capitolo, il fantascientifico Rebel Moon, il regista ha più volte spiegato che la pellicola doveva, inizialmente, essere un film di Star Wars (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Alla fine però, sia Zack Snyder che la Lucasfilm hanno convenuto in merito al fatto che si sarebbe trattato di una collaborazione difficile da attuare.

Nel corso di una set visit, il filmmaker ha raccontato ai presenti che, in passato, aveva proposto un paio di volte Rebel Moon anche alla Warner Bros. La major, con cui il regista ha collaborato proficuamente per un decennio a partire dai trionfi commerciali di 300 fino ad arrivare alla problematica lavorazione di Justice League, si è però sempre mostrata disinteressata alla cosa.

Parlando di come l’idea iniziale del kolossal sci-fi prodotto da Netflix gli sia venuta in mente ai tempi del college spiega:

Credo che all’università io abbia detto qualcosa al mio professore tipo “E se facessimo un Quella sporca dozzina ambientato nello spazio? O un film corale come I sette samurai nello spazio?”. E che lui abbia risposto “È un’idea abbastanza interessante. Se ci provassimo?”. Era una di quelle lezioni in cui dovevi proporre un film. E poi ho pensato “Eh, è carina come idea”. E quindi abbiamo provato a venderla come videogioco e come film alla Warner Bros un paio di volte. Gliel’abbiamo proposto. Loro però non erano interessati.