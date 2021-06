Deadline riporta in esclusiva che a causa di problemi familiariha dovuto abbandonare improvvisamente la lavorazione di, il nuovo film targato Netflix scritto e diretto da

Le riprese erano iniziate il 3 maggio e adesso la produzione è in pausa in cerca di un sostituto, come confermato da un portavoce:

Rebel Ridge è temporaneamente in pausa mentre troviamo un sostituto di John Boyega che ha dovuto lasciare il progetto per motivi familiari. Rimaniamo decisi a portare avanti lo straordinario film di Jeremy Saulnier e non vediamo l’ora di tornare in produzione. Siamo altrettanto decisi a portare avanti il nostro accordo con la casa di produzione di John Boyega, la UpperRoom Productions, oltre al nostro film di prossima uscita They Cloned Tyrone di cui è anche protagonista.

Il film è stato descritto come un thriller profondamente umano ma ad alta velocità che esplora le ingiustizie del sistema americano con scene d’azione e con una suspence avvolgente e umorismo nero.

Nel cast del progetto troviamo anche Don Johnson, Erin Doherty (The Crown), James Badge Dale (Hold The Dark), Zsane Jhe (Underground Railroad, Good Trouble) e James Cromwell (Jurassic World: Il regno Distrutto).

Saulnier, Anish Savjani, Neil Kopp e Vincent Savino si occuperanno della produzione del lungometraggio. Macon Blair e Louise Lovegrove saranno invece i produttori esecutivi.