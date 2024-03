Nel suo libro autobiografico dal titolo Rebel Rising, l’attrice Rebel Wilson racconta di una sua collaborazione professionale avuta con quello che definisce come un “gigantesco st*onzo” rivelando poi via social che la star in questione altri non sarebbe se non Sacha Baron Cohen con cui ha recitato in Grimsby – attenti a quell’altro.

Rebel Wilson sostiene anche, tramite una storia pubblicata su Instagram, che Sacha Baron Cohen starebbe cercando in tutti i modi di bloccare l’uscita del suddetto libro avvalendosi dell’ausilio di avvocati strapagati e PR specializzati in gestione della crisi.

In una dichiarazione affidata al Guardian, lo staff di Sacha Baron Cohen respinge categoricamente le accuse di cattivo comportamento sul set, dichiarando:

Sebbene l’importanza di parlare venga sempre apprezzata, queste affermazioni palesemente false sono direttamente contraddette da un’ampia e dettagliata evidenza, tra cui documenti del tempo, filmati e testimonianze oculari di coloro presenti prima, durante e dopo la produzione di Grimsby – Attenti a quell’altro.

In precedenti post sempre condivisi su Instagram, Rebel Wilson sosteneva che un “gigantesco st*onzo” con cui aveva lavorato in passato aveva ingaggiato una squadra di gestione delle crisi e aveva iniziato a inviarle minacce dopo che lei aveva dichiarato che ne avrebbe discusso in un capitolo del suo libro.

Sta cercando di impedire che il mio libro venga stampato. Ma il libro uscirà e tutti voi saprete la verità.

FONTE: Instagram, The Guardian

