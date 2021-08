t ha diffuso in rete sul suo profilo Twitter uno scatto che la vede nel dietro le quinte di, l’attesissima pellicola prodotta da Netflix in cui la troveremo al fianco di Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Ricordiamo che il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 novembre. Potete vedere lo scatto nel post qua sotto:

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Nel cast Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

