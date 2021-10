Grazie a Impawards possiamo ammirare dei character poster die protagonisti di, il film targato Netflix con protagonisti Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds in uscita sulla piattaforma streaming il 12 novembre.

Potete vedere i poster qua sotto:

Ricordiamo che il lungometraggio sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 novembre.

Red Notice è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), segue un agente dell’Interpol che si mette alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo.

Tra i produttori del progetto troviamo Beau Flynn della Flynn Picture Co. e Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per la Seven Bucks Productions.

Per il colosso dello streaming si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente: Deadline suggeriva l’anno scorso un budget di almeno 130 milioni di dollari, anche se non è chiaro se nel frattempo la cifra è stata ritoccata per eccesso o per difetto.

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Impawards