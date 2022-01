Red Notice: Il produttore Hiram Garcia si esprime nei confronti di un possibile sequel

Anche il produttore Hiram Garcia si è espresso negli ultimi giorni riguardo un possibile sequel di, il film con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds targato Netflix.

Parlando con Collider Garcia ha trattato proprio l’argomento sequel:

Penso che alla fine siano i fan a decidere se voler vedere un sequel, noi saremo pronti nel darglielo. [..] Sapevamo di voler dare il via a qualcosa di grande ma sentivamo di non avere davvero il bisogno di nessun tipo di scena post-credit. Abbiamo delle idee in testa in termini di dove vorremmo che la storia proseguisse, e se i fan reagiranno al film nella maniera che speriamo allora saremo pronti a dargli altro, e abbiamo alcune idee davvero buone in canna.