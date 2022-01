Red Notice: il produttore sulla complessità nel girare una scena con Gal Gadot e Dwayne Johnson

Come sappiamo non è stato semplice portare a termine le riprese del film Netflixa causa della pandemia che il mondo ha attraversato e che sta ancora attraversando.

Proprio in una recente intervista a Collider il produttore Hiram Garcia ha parlato della difficoltà legata al girare una scena di ballo che coinvolgeva Gal Gadot e Dwayne Johnson a causa delle stringenti restrizioni sul set:

Non ci si può rendere conto di quanto fosse complesso girare anche le inquadrature più semplici che vedi nel film, data la logistica del distanziamento sul set e non. Quindi una scena come quella del tango tra Gal Gadot e Dwayne Johnson è stata estremamente complessa da girare, specialmente per la mole di comparse e tutte le cose che avvenivano sullo sfondo.