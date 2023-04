Chris Evans ha parlato con Comicbook di Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios di cui è protagonista assieme a The Rock.

L’attore ha parlato di quello che è a tutti gli effetti il suo primo film di Natale.

“Sono in questa industria da tanto tempo, ma non mi era mai capitato un film di Natale tra le mani” ha spiegato. “Non sono mai finiti nel mio radar, perciò quando è spuntato questo progetto non avrei mai potuto rifiutare. E poi Dwayne è incredibile, è così gentile. È incredibile in quello che fa, è così divertente. Ha fascino da vendere e lo sa bene. [..] Jake Kasdan, il regista, è fantastico e la sceneggiatura fa tanto ridere“.

Ha poi aggiunto:

È stata una delle esperienze professionali migliori in assoluto. All’inizio ero preoccupato, mi dicevo: “Questo film mi rovinerà il Natale?“, “Voglio davvero vedermi sulle tazze natalizie?“. Ma ve lo dico, ogni giorno sul set sembrava Natale. Credetemi, non ne avevo mai abbastanza, è stata una grandissima decisione.

Dwayne Johnson e Chris Evans sono affiancati non solo da Lucy Liu, Kiernan Shipka, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel e Mary Elizabeth Ellis, ma anche da J.K. Simmons e Bonnie Hunt, scelti per interpretare Babbo Natale e la signora Claus.

