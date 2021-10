Continua l’ascesa di: dopo, l’attore sarà protagonista di un film d’azione ancora senza titolo targato Netflix.

Alla regia troveremo Noah Hawley, creatore di Fargo e Legion, mentre alla produzione la AGBO, la società di produzione di Anthony Russo e Joe Russo, che saranno produttori con Mike Larocca.

Page e Angela Russo-Otstot saranno produttori esecutivi.

La trama è tenuta sotto chiave, ma il progetto è stato descritto come un thriller nato da un’idea originale di Hawley.

“AGBO è stata creata per permetterci di collaborare con artisti che ammiriamo e rispettiamo” ha commentato Larocca. “Siamo felici di continuare a farlo sostenendo questo film di Noah Hawley e Regé-Jean Page“.

Regé-Jean Page, ricordiamo, oltre al nuovo film Netflix sarà nella nuova rivisitazione di Il santo targata Paramount.

Il personaggio, nato nel 1928 dalla penna di Leslie Charteris nel romanzo giallo Meet The Tiger! e poi apparso in svariate decine di opere scritte, è stato già interpretato da Roger Moore nella celebre serie televisiva andata in onda fra il 1962 e il 1969 e da Ian Ogilvy nella serie revival del 1978, co-prodotta anche dalla RAI e durata una sola stagione (in aggiunta a una serie di film prodotti dalla RKO Pictures fra il 1938 e il 1943).

