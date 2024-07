Eddie Murphy non è mai stato un grande fan di Beverly Hills Cop 3, il capitolo del 1994 diretto da John Landis, e nel corso della promozione del film n° 4 arrivato in streaming da qualche giorno su Netflix è tornato a parlare del perché non gradisca quel lungometraggio in più di un’occasione.

E nello stesso Beverly Hills cop 4 (Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F) è presente una divertente frecciatina verso il terzo episodio che avviene quando il personaggio di Joseph Gordon-Levitt ripercorre le gesta di Axel Foley.

Intervistato dall’Hollywood Reporter, il regista della pellicola, Mark Molloy, ha parlato del perché sia stato inserito questo momento:

Sì, non ho mai visto il terzo film e nemmeno Jerry. Quando sono arrivato ho detto a Jerry Bruckheimer “Non ho mai visto Beverly Hills Cop 3!”, e lui mi ha risposto,”Non l’ho fatto io, quindi non devi vederlo”. E allora ho risposto “OK, perfetto, Jerry. Allora lo lascio perdere”. Sì, non ho mai visto quel film, ma ho sentito cosa ne ha detto Eddie. Ne ho anche parlato con alcuni degli altri attori che ci hanno lavorato, e ho pensato che sarebbe stato un momento davvero divertente per i fan del franchise, un passaggio dove facciamo l’occhiolino a noi stessi. Non mi prendo la piena responsabilità per questo, ma sono stato molto coinvolto.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

