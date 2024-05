Arrivano oggi, grazie a Deadline, delle previsioni di incasso più precise su Il regno del pianeta delle scimmie, il film di Wes Ball da oggi nei cinema italiani.

La pellicola dovrebbe attirare al cinema anche molte persone al di sotto dei 35 anni, una parte di pubblico che The Fall Guy non è riuscito a raggiungere. Le prevendite negli Stati Uniti di 3,1 milioni di dollari sono in linea con quelle di Mission: Impossible – Dead Reckoning, e indicano pertanto un debutto superiore ai 50 milioni di dollari (Variety parla di 50-55 milioni). L’esordio non dovrebbe essere molto lontano dai 56,2 milioni incassati da The War – Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves nel 2017.

Tra i punti a favore c’è una concorrenza minore rispetto a 7 anni fa, che dovrebbe condurre a un debutto internazionale tra gli 80 e i 90 milioni di dollari, portando il totale del fine settimana a 130-140 milioni di dollari.

Il film è costato 160 milioni di dollari, e non avrà problemi ad andare in pari se avrà lo stesso andamento dei suoi predecessori. L’alba del pianeta delle scimmie e The War – Il pianeta delle scimmie hanno incassato rispettivamente 481 e 490 milioni di dollari, mentre il secondo capitolo – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie – ha sorpreso con ben 710 milioni di dollari.

Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate