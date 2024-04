Ci siamo! Le prevendite di Il Regno del Pianeta delle Scimmie sono aperte ufficialmente: noi di BadTaste.it vedremo il film come sempre sul mega schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, dove celebreremo il reboot della saga con una proiezione evento l’8 maggio!

Per l’occasione presenteremo alcuni contenuti speciali in anteprima: non perdetevi la serata e prenotate il vostro posto qui sotto!

Il film diretto da Wes Ball è ambientato circa 300 anni dopo l’ultimo film della trilogia precedente, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, e segue un nuovo gruppo di personaggi in un’ambientazione completamente inedita… ma con un legame molto particolare con il passato.

Il regno del pianeta delle scimmie arriverà al cinema in Italia il 9 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

