Durante un’intervista con Comicbook, Wes Ball ha parlato di Il regno del pianeta delle scimmie e della sua ambientazione.

“Il film ruota attorno alla nascita di una leggenda. Quando è morto Cesare, è diventato più di una semplice scimmia, qualcosa di più” ha spiegato. “È diventato un’idea. Poi c’è questo salto temporale a “molte generazioni dopo”, direi centinaia di anni, non migliaia, ma centinaia“.

Ha poi spiegato che il film sarà ambientato in diverse zone, ma quella principale sarà la costa occidentale degli Stati Uniti.

Il regista inizialmente non voleva accettare la regia del progetto:

Risposi: “No grazie. La trilogia è bellissima, una parentesi perfetta. Perché continuare con un quarto film? Non lo trovo così interessante”.

Ha poi aggiunto:

Ricordo di aver parlato al mio collega alla produzione, Joe: “Devo trovare un altro progetto” e poi una settimana dopo avevo già cambiato idea: “Ok, so come farlo. Faremo una scelta coraggiosa, faremo un grosso salto temporale dopo la morte di Cesare, ma non abbandoneremo il passato. Saremo sempre nello stesso mondo e infatti giocheremo con l’idea di ciò che è accaduto all’eredità di Cesare, con ciò che è sopravvissuto“.