Durante un’intervista con Screen Rant, Wes Ball ha parlato del legame tra Cesare e il nuovo protagonista della storia di Il regno del pianeta delle scimmie, Noa.

I due personaggi non sono imparentati, ma sono legati da un filo conduttore. Antitetici rispetto agli ideali di Cesare sono invece il saggio orangotango Raka e il nuovo antagonista, Proximus:

Anche se non ha sempre ragione, Raka capisce davvero per cosa combatteva Cesare, e a cosa le scimmie dovrebbero ambire. Proximus strumentalizza l’eredità di Cesare la usa come arma per portare le altre scimmie in una certa direzione. Credo sia interessante per Noa perché non ha idea di chi sia Cesare, perciò deve interpretare queste due visioni e capire come ricevere il suo testimone per il futuro. Sarà davvero bello affrontare tutto questo.

Spiritualmente ci sono molti legami tra Cesare e Noa. È uno scimpanzé, e il destino gli ha dato la stessa cicatrice sul petto. “È Cesare!” dice qualcuno, ma no, è uno scherzo del destino. C’è qualcosa di mitologico dietro. Anche il primo e l’ultimo fotogramma del film sono molto simili, abbiamo cercato di giocarci un po’.