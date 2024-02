Joseph Quinn sarà protagonista del primo film di Bret Easton Ellis, autore e sceneggiatore americano celebre per American Psycho.

Variety riporta infatti che lo scrittore, dopo varie occasioni mancate, farà il suo debutto alla regia con Relapse, film horror scritto da lui stesso con protagonista l’Eddie Munson in Stranger Things, da poco annunciato come il nuovo Johnny Storm, alias la Torcia Umana, nell’adattamento Marvel Studios The Fantastic Four, in uscita il 25 luglio 2025.

“Avrà gli elementi che preferisco: sesso, droga e paranoia” ha commentato Ellis. “Ma sarà anche un film divertente e commerciale che potrà piacere a tante persone“.

Al momento non è chiaro quando entrerà in produzione, ma vi aggiorneremo.

Relapse: La trama

Alimentata dalla sua instabile personalità e dal potere dei social media sempre più in aumento, la paranoia di Matt Cullen aumenta sempre di più, andando compromettere il suo programma di riabilitazione. Di nuovo schiavo della dipendenza, una misteriosa presenza inizia a perseguitare Matt, una creatura mostruosa che lo ha tormentato da quando era adolescente. Il suo terapista cercherà di aiutarlo, provando a convincerlo che il mostro è solo nella sua testa.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo film con Joseph Quinn? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

