Con una sorpresa nel giorno di San Valentino, alcune ore fa i Marvel Studios hanno ufficializzato il cast di The Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 annunciato per la prima volta nel 2020 dopo una “menzione speciale” al Comic-Con di San Diego del 2019.

All’uscita del film non manca molto visto che la data è stata fissata all’anno prossimo, e così, in vista delle riprese, facciamo il punto su tutte le informazioni in nostro possesso sulla pellicola.

Il cast

I Marvel Studios hanno annunciato alcune ore fa il cast di The Fantastic Four: tutti nomi che, nei mesi scorsi, erano stati indicati come sicuri protagonisti del lungometraggio da parte di molte voci di corridoio.

Ecco allora i nomi dei prescelti:

Pedro Pascal sarà Reed Richards (Mr. Fantastic)

sarà Reed Richards (Mr. Fantastic) Vanessa Kirby sarà Sue Storm (La Donna invisibile)

sarà Sue Storm (La Donna invisibile) Ebon Moss-Bachrach sarà Ben Grimm (La Cosa)

sarà Ben Grimm (La Cosa) Joseph Quinn sarà Johnny Storm (la Torcia Umana)

I Fantastici 4 dei Marvel Studios – A cura di Phil Noto

L’inizio delle riprese

Stando alle ultime informazioni di Production Weekly, le riprese partiranno ufficialmente ad agosto ai Pinewood Studios di Londra. Esattamente come Deadpool & Wolverine, quindi, anche il film Marvel di Matt Shakman sarà girato nel Regno Unito. A questo punto non è chiaro se la produzione si terrà anche in esterni.

Il regista

Inizialmente affidato a Jon Watts, regista dei film di Spider-Man con Tom Holland, il progetto è poi passato nelle mani di Matt Shakman, che ha all’attivo progetti come WandaVision per i Marvel Studios e la recente serie di Godzilla Monarch.

La data d’uscita

Nell’annuncio di ieri, i Marvel Studios hanno svelato che il film arriverà nelle sale il 25 luglio 2025, quindi tra poco più di un anno. La data era inizialmente quella di Thunderbolts, che adesso arriverà prima del previsto, il 2 maggio 2025.

I pilastri dell’Universo Marvel

Nel corso di una chiacchierata con Entertainment Weekly risalente a un anno fa, Kevin Feige aveva parlato del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel e dell’importanza fondamentale di The Fantastic 4, il film sui Fantastici quattro definendolo un “pilastro”:

I fantastici 4 rappresentano le fondamenta di tutto ciò che è arrivato dopo nei fumetti. Ci sono state delle versioni per lo schermo, ma non hanno mai fatto parte dell’UCM. Si tratta di un progetto davvero emozionante per noi. […] Abbiamo in programma di renderlo un grosso pilastro dell’Universo Marvel andando avanti, proprio come questi personaggi lo sono stati nei fumetti per 50-60 anni.

Un film unico

A novembre scorso, il regista Matt Shakman aveva spiegato perché il film sarebbe stato diverso e unico nel suo genere:

Sono diversi perché sono una vera famiglia. Non una famiglia che ti fai lungo la strada come gli X-Men o gli Avengers, ma una vera famiglia con tutto il caos che comporta. […] E poi hanno un approccio ottimista e scientifico che è molto diverso dagli altri personaggi Marvel che adoro assolutamente, ma risolvono i problemi in maniera unica e sono così emozionato. Spero che alla gente piaccia ciò che abbiamo in cantiere.

H.E.R.B.I.E. e l’ambientazione

Vista la sua presenza nella prima immagine promozionale, è logico pensare che nel film ci sarà H.E.R.B.I.E. (acronimo che sta per Humanoid Experimental Robot, B-type, Integrated Electronics). Il personaggio, creato da Marv Wolfman e John Byrne, è un piccolo robot alleato dei protagonisti che è stato creato proprio da Reed Richards.

Quanto all’ambientazione, alla luce dello stile della prima illustrazione, è possibile che i Marvel Studios abbiano deciso di far svolgere la pellicola negli anni ’60.

The Fantastic Four sarà al cinema il 25 luglio 2025. Nel cast Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la Donna invisibile), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa) e Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana).

