Beyoncé è pronta a lanciare il suo film con la stessa modalità con cui il 13 ottobre uscirà nei cinema di tutto il mondo Taylor Swift: The Eras Tour, che ha sbancato le prevendite e si prepara a dominare il box-office.

In agosto era stata diffusa la notizia che la popstar (candidata all’Oscar per la canzone di Una famiglia vincente – King Richard) aveva girato in segreto un film basato sul suo Renaissance World Tour, appena giunto a conclusione (con oltre 560 milioni di dollari in incassi), diretto da Nadia Lee Cohen.

Ora Variety riferisce che l’agenzia CAA, nelle ultime settimane, ha proposto il progetto a studios e streamer per la distribuzione, ma che attualmente le trattative in corso sono con la catena cinematografica AMC Theatres, che potrebbe quindi gestire in autonomia la distribuzione del film come accaduto per The Eras Tour. Il vantaggio per la cantante, anche in questo caso, sarebbe una percentuale più ampia degli incassi.

L’idea del film era in sviluppo per anni: al contrario di The Eras Tour, questo progetto è più simile a un documentario e includerà elementi del tour mondiale ripresi nel corso dell’anno, ma anche elementi del visual album Renaissance (promesso da tempo ma mai uscito) e backstage.

L’uscita prevista sarebbe per il 1 dicembre. Vi terremo aggiornati.

