Prima di diventare regista di film d’azione, tra cui The Fall Guy, David Leitch ha lavorato come stuntman, in particolare per Jean-Claude Van Damme in The Replicant. La pellicola diretta da Ringo Lam racconta di quando, nella caccia a un violento serial killer (Van Damme), una coppia di scienziati crea un clone da inserire nel team di poliziotti. In una scena, l’uomo, interpretato da Van Damme, e la sua “copia” (Leitch) si incontrano: dopo una lotta a mani nude, quest’ultimo si arrampica su una scala e il celebre attore belga lo fa cadere scuotendola.

Durante le riprese, lo stuntman se l’è vista brutta, come ha raccontato in un video di Corridor Crew:

Si è trattato di un stunt, anche se non è nemmeno uno stunt. Lo diciamo a Jean-Claude, e non è colpa sua, è colpa nostra. È colpa mia. “Jean-Claude, puoi scuoterla così tanto, ma io non sono legato”. E io dovrei essere piegato all’indietro, ma non sono legato. Probabilmente avrebbero dovuto legarmi i piedi con delle cinghie o qualcosa del genere. E mi ricordo che ha ribaltato l’intera scala. L’ha rovesciata. E io penso: “Sto per sbattere la testa sul cemento da un’altezza di oltre 3 metri”. Sto cadendo e al rallentatore sento questo cuscinetto fare “zzzzt” dall’altra parte del pavimento. A 6 metri di distanza, [lo stuntman] Scott Ateah fa scivolare questo cuscinetto. E io atterro e mi piego come un taco. Sarei potuto svenire o rompermi il collo.

Ecco il video completo:

Cosa ne pensate dell’aneddoto che lega Jean-Claude Van Damme a David Leitch? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: YT

Classifiche consigliate