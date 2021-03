Tom Hopper , l’interprete di Albert Wesker in, ha rilasciato un’intervista a Collider (via ComicBook ) in cui ha potuto parlare proprio della pellicola in uscita il prossimo settembre.

L’attore sembra essere molto fiducioso circa le capacità del film di proiettare il pubblico “dentro al videogioco”.

Credo che i fan del gioco saranno felici, ma, allo stesso tempo, credo dovranno riconoscere che abbiamo voluto rendere realistici questi personaggi, ancorarli il più possibile alla realtà. A me è sempre sembrato che il personaggio di Albert Wesker, nei videogiochi, abbia un po’ quella sfumatura da Agente Smith di Matrix. Volevo renderlo un po’ più tridimensionale di quello, dargli un livello morale un po’ più elevato, non lasciarlo così semplice come nel gioco. Qua ci sono alcuni elementi nella storia che ti fanno capire che tipo di persona poteva essere prima e come sia diventata quella che poi abbiamo visto nei videogame. Ma da un punto di vista estetico, i videogiochi influenzano moltissimo questo film. C’è un’estetica che, mentre giravamo, ti portava a pensare “Wow, sembra di stare nel gioco”. La mia speranza è davvero quella che i fan della saga Capcom possano avere un’esperienza positiva da “è il gioco più altro. Con più profondità data ai personaggi”.

Vi ricordiamo che in aggiunta al film, c’è in programma anche una serie Tv, intitolata Resident Evil: Infinite Darkness, in arrivo prossimamente su Netflix (ECCO I DETTAGLI).

La regia del progetto è stata affidata a Johannes Roberts (47 metri). Del cast principale fanno parte Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue e Neal McDonough.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

La storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

Quanto attendete questo nuovo lungometraggio basato sulla popolare saga di survival horror della nipponica Capcom? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!