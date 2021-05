Resident Evil: Welcome to Raccoon City

LEGGI ANCHE – Resident Evil Village, la recensione

Sono partite in Canada, a Toronto, le riprese aggiuntive di, la pellicola che riporterà al cinema la celeberrima IP videoludica della Capcom. A rivelarlo durante una diretta su Twitch (via ComicBook ) è stato Robbie Amell, interprete di Chris Redfield in Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

L’attore, senza aggiungere troppi dettagli, ha detto:

Ora come ora sono tornato a Toronto per le riprese aggiuntive di Resident Evil. Sono tornato in piena modalità Chris Redfield.

La regia del progetto è stata affidata a Johannes Roberts (47 metri). Del cast principale fanno parte Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue e Neal McDonough.

Nello specifico Kaya Scodelario sarà Claire Redfield, Hannah John-Kamen sarà Jill Valentine, Robbie Amell sarà Chris Redfield, Tom Hopper sarà Albert Wesker, Avan Jogia sarà Leon S. Kennedy, Donal Logue sarà Brian Irons e Neal McDonough sarà William Birkin. Come noto, questa nuova iterazione cinematografica della celeberrima IP Capcom sarà più direttamente basata sugli eventi raccontati dai primi capitoli della saga contrariamente a quanto avvenuto con le pellicole campioni d’incasso interpretate da Milla Jovovich.

La storia sarà ambientata “nel 1998, durante una fatale notte a Raccoon City”. Anche in questo caso, si tratta di un riferimento al primo videogioco, uscito nel 1996 e ambientato il 24 luglio 1998.

Questa la logline preliminare della pellicola:

La un tempo fiorente casa del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una morente città del Midwest americano. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata… dove un enorme male cova sotto alla superficie. E quando questo male si scatena, i cittadini cambiano… per sempre. E un piccolo manipolo di sopravvissuti dovrà lavorare insieme per smascherare la verità dietro la Umbrella e riuscire a sopravvivere alla nottata.

Quanto attendete questo nuovo lungometraggio basato sulla popolare saga di survival horror della nipponica Capcom? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!