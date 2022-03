In una recente intervista con People , a margine della promozione diè tornato a parlare della reunion di, lo speciale televisivo andato in onda su SKY e NOW a inizio anno.

L’attore ha sottolineato uno dei lati positivi, ovvero la possibilità di riallacciare i rapporti con un’attrice come l’interprete di Bellatrix Lestrange:

Negli ultimi mesi ho cominciato a scambiare un po’ di messaggi con Helena [Bonham Carter] sin da quando abbiamo girato la rimpatriata. Mi sa che quando tornerò a Londra proveremo a beccarci. Una delle cose belle della reunion di Harry Potter in effetti è aver potuto avere conversazioni adulte con persone che ho conosciuto da bambino, ed è stato bellissimo, non me l’aspettavo. Rendersi conto del fatto che adesso posso uscire con queste persone e passare del tempo con loro è assurdo.

L’attore ha poi parlato delle sue fonti di ispirazione: