Richard M. Sherman è morto sabato 25 maggio a 95 anni a causa di una malattia legata all’età: il celebre compositore e paroliere e due volte vincitore dell’Oscar scrisse, insieme al fratello Robert B. Sherman, alcune delle canzoni più iconiche per la Disney, tra cui quelle di Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang e dell’attrazione It’s a Small World (After All).

I due lavorarono direttamente per Walt Disney, producendo numerosi brani per film e attrazioni di Disneyland, e contribuendo significativamente alla cultura popolare e al patrimonio musicale della major, come raccontato peraltro nel film Saving Mister Banks (dove Richard veniva interpretato da Jason Schwarzman).

Dopo la morte di Disney nel 1966, i fratelli Sherman continuarono a lavorare per la major e non solo, creando successi come Il libro della giungla, Gli aristogatti, Pomi d’ottone e manici di scopa, Le avventure di Winnie the Pooh, e il musical di Broadway “Over Here!”. Nei decenni hanno mostrato una notevole versatilità e una capacità di creare melodie indimenticabili in grado di catturare i cuori di generazioni di spettatori.

Le opere dei fratelli Sherman hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nove nomination agli Oscar (due vittorie) e quattro nomination ai Grammy Awards (due vittorie).

“Richard Sherman incarnava ciò che significa essere una leggenda Disney,” ha detto Bob Iger, CEO della Walt Disney Company. “Siamo per sempre grati per il segno che Richard ha lasciato nel mondo e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia.”

Lo scorso anno, Disney ha condiviso un video di Sherman nuovamente nell’ufficio di Walt Disney per suonare “Feed the Birds” per Once Upon a Studio:

Fonte: Variety

