A otto anni da La cura dal benessere e dopo la sfortunata parentesi di Cattywumpus, sono iniziate in Sud Africa le riprese di Good Luck, Have Fun, Don’t Die, il nuovo film fantascientifico di Gore Verbinski (Rango, The Lone Ranger, Pirati dei Caraibi).

Nel cast dell’avventura d’azione troviamo Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz e Juno Temple.

La storia, con una sceneggiatura di Matthew Robinson (Love & Monsters), ruota attorno a un uomo del futuro (Rockwell) che arriva in un diner di Los Angeles per reclutare una squadra ben precisa di mercenari eclettici (Richardson, Peña, Beetz, Temple) con lo scopo di salvare il mondo in una notte.

Al momento il film non ha ancora una data d’uscita.

