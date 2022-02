Molti di voi sapranno già che, inizialmente, inChristopher Lloyd non doveva essere affiancato da Michael J. Fox, bensì da Eric Stoltz. L’attore era stato ingaggiato perché Michael J. Fox, che era comunque la prima scelta di Robert Zemeckis, non poteva partecipare alle riprese della pellicola per via dei conflitti con le riprese della serie tv Casa Keaton.

Poi però tutto si è risolto per il meglio, almeno per Michael J. Fox che, a lavorazione ben avviata, ha poi sostituito Eric Stoltz che nel mentre aveva già partecipato a svariate scene della pellicola.

LEGGI ANCHE – Ritorno al Futuro, Bob Gale conferma una storica teoria dei fan su Eric Stoltz

In un nuovo video di GQ, lo storico co-protagonista di Ritorno al futuro, Christopher Lloyd, ha potuto ricordare proprio questa vicenda produttiva del primo film della popolarissima e amatissima saga:

C’era un altro attore in quella parte e Michael arrivò dopo che noi stavamo già girando da sei settimane. Avevano deciso che c’era bisogno di qualcuno che avesse una vena comica più forte. Eric Stoltz è un attore meraviglioso e non avevo davvero idea che quel cambio fosse nell’aria. Una notte stavamo girando l’inizio della scena fuori dal centro commerciale. Ci venne comunicato che ci saremmo tutti dovuti incontrare a una delle roulotte all’una di notte. Lì c’era il produttore, Steven Spielberg, che ci diede l’annuncio di questo cambio. Avevo una gran paura perché stavo davvero cercando di dare una giusta impronta a Doc e quello era proprio l’inizio. Ero preoccupato perché non sapevo se avrei potuto farlo nuovamente, ma, nonostante le mie preoccupazioni, poi tutto ha funzionato.

Poi sulla sua intesa con Michael J. Fox aggiunge:

Io e Michael abbiamo avuto questa chemistry che è durata per tutto il tempo. Tornavamo dopo una pausa ed eravamo già lì, non avevamo bisogno di rimetterci al lavoro per ottenerla. È stato grandioso.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: YouTube