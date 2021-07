Rob Zombie torna su Instagram per pubblicare un nuovo aggiornamento sull’adattamento per il cinema de, The Munsters, la celeberrima sit-com della CBS che, dal 1964 al 1966, ha tenuto compagnia ai telespettatori americani con i suoi settanta episodi.

Nel nuovo post, che trovate qua sotto, ci fa vedere il look per la notte di Herman e Lily Munster.

Il precedente aggiornamento affidato ai social da parte di Rob Zombie riguardava il progetto della nuova casa de I Mostri. Lo potete trovare in questo articolo.

Come ci ricorda Wikipedia:

I protagonisti della serie televisiva sono una famiglia di mostri che vive in un sinistro maniero come una qualsiasi famiglia americana. I membri di questa bizzarra famiglia sono il padre Herman, una sorta di mostro di Frankenstein che fa sentire la sua forza così come impone l’ordine nella casa; la madre Lily, una specie di vampira ricalcata sul modello della famosa La moglie di Frankenstein; il nonno, un vampiro vestito nella “classica” tenuta resa famosa da Bela Lugosi; il figlio Eddie Wolfgang, lupo mannaro, e la nipote Marilyn, l’unica ragazza “normale” della famiglia in tutti i sensi.

Contemporaneamente all’arrivo sulla CBS de I Mostri, sulla ABC arrivava un’altra serie destinata a diventare anche più celebre e amata in tutto il mondo: la famiglia Addams.

L’ultimo film diretto da Rob Zombie è 3 From Hell, sequel di La Casa del Diavolo.

Del cast fanno parte Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, Sid Haig, Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) e Austin Stoker (Assault on Precinct 13).

Cosa ne pensate e quanto siete curiosi di vedere un film dedicato alla popolare serie televisiva americana d’antan? Ditecelo nei commenti qua sotto!