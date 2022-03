In attesa di vedere qualcosa in più sul prossimo progetto di, ovvero l’adattamento di I Mostri, il regista ha voluto pubblicare in rete alcuni scatti inediti dal dietro le quinte di un suo altro progetto, ovvero, horror approdato nelle sale nel 2016.

Potete vedere tutti gli scatti nel post qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di 31:

Cinque giostrai vengono rapiti e tenuti in ostaggio in un remoto e infernale edificio industriale la mattina di Halloween del 1976. I cinque saranno costretti a partecipare ad un gioco folle e violento chiamato 31. La missione è sopravvivere 12 ore contro una banda di maniaci e serial-killer.

Cosa ne pensate di questi scatti inediti dal backstage del film? Se siete abbonati a Badtaste+ potete dircelo nei commenti!

FONTE: Rob Zombie/Instagram