Robert De Niro e Asa Butterfield hanno formato un’insolita coppia di amici nello spot pubblicitario di Uber Eats diretto da David Shane.

Nella pubblicità vediamo il giovane attore di Sex Education mentre si sforza di fare amicizia con l’attore premio Oscar, con pessimi risultati. Dopo che i due “hanno mangiato del cibo e sono andati in posti”, lo spot si conclude con un tenero quadretto da commedia romantica.

Prima che lo spot uscisse si era sollevato un certo clamore per via dell’ipotesi che Robert De Niro potesse pronunciare la celebre battuta di Taxi Driver: “Stai parlando con me?” e il regista del film, Paul Schrader, non l’aveva presa benissimo. Uber però ha smentito sottolineando che “La pubblicità di Uber non ha nulla a che vedere con il suo personaggio di Taxi Driver.”

