Robert De Niro è apparso piuttosto confuso dopo esser salito sul palco dei Gotham Awards ieri sera per ritirare un premio per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

“Bisogna tornare indietro, scusate. Ok, c’è stato un errore, vado avanti, continuate pure” ha detto all’inizio del suo discorso, quando ha notato che alcune parti erano state tagliate e non erano apparse sul gobbo che da cui stava leggendo.

Dopo la proiezione di un video con protagonista Geoffrey Standing Bear, regista e capo degli Osage, l’attore ha poi aggiunto:

Voglio solo dire una cosa. L’inizio del mio discorso è stato modificato e tagliato e non ne sono stato informato. Ma voglio leggervelo.

Ha così estratto il cellulare e ha letto:

La storia non è più storia. La verità non è verità. Anche i fatti vengono sostituiti da fatti alternativi e sono guidati da teorie della cospirazione e cose terribili. In Florida ai giovani studenti si insegna che gli schiavi hanno sviluppato abilità che possono tornare utili. L’industria dell’intrattenimento non è esente da questa infestazione.

Si è poi rivolto direttamente all’ex presidente degli Stati Uniti.

Le menzogne sono diventate soltanto un altro strumento nell’arsenale dei ciarlatani. L’ex presidente ci ha mentito più di 30.000 volte nei suo quattro anni d’ufficio. E sta tenendo il passo nel corso di questa attuale campagna. Ma con tutte le sue menzogne non può celare la sua anima. Attacca i deboli, distrugge i doni della natura e mostra mancanza di rispetto, ad esempio, usando “Pocahontas” come insulto.

L’attore ha allora sottolineato che il discorso censurato “partiva proprio dopo questo punto” e ha così concluso:

Poi avrei dovuto dire tutta una serie di cose, ringraziare Apple, Gotham, bla bla, bla, ma non mi sento di ringraziare nessuno per quello che hanno fatto. Come hanno osato, piuttosto? E ora salto al punto: “Ritira il premio per Killers of the Flower Moon“.

Cosa ne pensate delle parole di Robert De Niro? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete trovare la redazione di BadTaste anche su TikTok!

Fonte

Classifiche consigliate