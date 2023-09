Chris Evans ha ceduto lo scudo di Captain America alla sua co-star Anthony Mackie (Falcon). Dopo 7 film trascorsi nell’Universo Marvel, l’attore ha deciso di lasciare la parte.

Una parte che ha segnato profondamente la sua carriera e che non sarebbe mai esistita se non fosse stato per Iron Man alias Robert Downey Jr. Evans ha raccontato a Vanity Fair che temeva di perdere la sua privacy, di legarsi troppo a un ruolo ed è stata proprio la chiamata della sua futura co-star a convincerlo. Sembra infatti che Downey Jr gli abbia fatto notare come interpretare Cap avrebbe aumentato le sue possibilità come attore.

Evans ha dunque accettato, firmando un contratto per 6 film. Gli ci sono voluti anni però per convincersi di aver fatto la scelta giusta. Nella sua testa, durante le riprese del primo Captain America, continuava a ripetersi:

È fatta. Ho appena firmato la mia condanna a morte; la mia carriera è finita. Non posso crederci. Questa non è la carriera che volevo.

Le cose sono cambiate quando l’attore ha capito che i film erano effettivamente buoni.

La cosa che mi preoccupava di più era quella di fare film brutti. Non volevo fare film brutti ed essere obbligato per contratto a fare spazzatura.

A noi non resta quindi che ringraziare Robert Downey Jr e rassicurare Chris Evans: hai fatto la scelta giusta!

