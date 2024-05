Quest’autunno, Robert Downey Jr. farà il suo debutto a Broadway nello spettacolo teatrale McNeal.

Scritto da Ayad Akhtar e diretto da Bartlett Sher (dietro l’opera teatrale di Il buio oltre la siepe), lo spettacolo avrà Downey come protagonista e sarà prodotto dal Team Downey insieme al Lincoln Center Theater.

Downey interpreterà un talentuoso scrittore che si ritroverà a dover fronteggiare, tra le altre cose, grandi problemi famigliari durante la stesura del suo ultimo libro.

Di seguito la sinossi ufficiale:

I buoni scrittori prendono in prestito, i grandi scrittori rubano. Jacob McNeal (Downey) è un grande scrittore, uno dei migliori al mondo, perenne candidato al Premio Nobel per la letteratura. Ma McNeal ha anche un figlio che ha disconosciuto, dei conti in sospeso da risolvere, un nuovo libro in arrivo e una grande e malata fascinazione per l’Intelligenza Artificiale.