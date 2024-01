Ospite del podcast di Rob Lowe, Robert Downey Jr. ha riflettuto sulla sua esperienza nell’Universo Cinematografico Marvel, in cui per un decennio ha vestito i panni di Tony Stark/ Iron Man. L’attore dichiara di non aver ricevuto il giusto apprezzamento per il suo lavoro:

Mi sono sentito così esposto dopo essere stato nel bozzolo della Marvel, dove penso di aver fatto alcune delle migliori interpretazioni che potrò mai fare, una cosa che però è passata un po’ inosservata a causa del genere [il cinecomic, ndr.]. [Dopo la Marvel] mi è stato tolto il supporto in modo così definitivo e tutte le cose a cui mi appoggiavo rispetto alla mia concezione di fiducia e sicurezza sono evaporate. E mi ha reso capace di insegnare. E la cosa assurda è che si dice che quando lo studente è pronto, il Nolan arriverà. Voglio dire, l’insegnante arriverà. Ed è quello che è successo.

In un altro momento del podcast, Downey Jr. ha ricevuto una telefonata e il collega gli ha chiesto scherzando se fosse la Marvel che gli proponeva di lavorare nuovamente con loro. Downey Jr. ha risposto: “Non ancora!” e Lowe ha così espresso la sua idea su come l’attore potrebbe negoziare un suo ritorno:

Sai cosa ti dico? Quel telefono squillerà e io voglio essere presente a quella chiamata. Voglio negoziare per te. So qual è il tuo accordo. Ecco cosa fare. Dici: “Tornerò e interpreterò di nuovo Tony Stark per voi, visto che avete mandato tutto a p*ttane. Ma voglio un miliardo di dollari. So quale dovrebbe essere la cifra e voglio il primo dollaro lordo di ogni film che seguirà“. Ecco cosa farei.

“Sembra piuttosto ostile“, la reazione del diretto interessato.

Cosa ne pensate delle parole di Robert Downey Jr. sulla Marvel? Lasciate un commento!

